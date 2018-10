CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIO IDRICOCONSIGLIO BACINOIN ASSEMBLEAÈ stata convocata per mercoledì 10 ottobre l'assemblea del consiglio di bacino Dolomiti Bellunesi. L'appuntamento in seconda convocazione è alle 14.30 nella sala Muccin del centro congressi Giovanni XXIII di Belluno, in piazza Piloni. All'ordine del giorno il testo integrativo dei corrispettivi idrici, con l'approvazione tariffaria applicata agli utenti e il regolamento dell'utenza per il servizio idrico. Due misure da discutere e approvare. Seguirà la relazione annuale del direttore. L'assemblea...