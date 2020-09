VOLONTARIATO

BELLUNO Trenta posti per i giovani al Servizio civile regionale 2020: c'è tempo fino al 30 settembre per presentare le domande. Al via i nuovi progetti di servizio civile regionale per giovani tra i 18 e i 28 anni.

I NUMERI

A disposizione dei ragazzi della provincia ci sono 30 posti, che consentiranno opportunità di crescita personale e professionale in svariati settori. L'organizzazione è a cura del Comitato d'intesa di Belluno e dell'Unione montana feltrina, i cui progetti sono stati entrambi approvati dalla Regione: il primo ha per titolo Ottava edizione promotori di solidarietà nella Provincia di Belluno e l'altro Protezione civile: condividiamo le esperienze. Uniamo le forze. Seconda edizione.

I PROGETTI

I partecipanti verranno impiegati nei settori di promozione ed organizzazione di attività di assistenza - servizio sociale e di protezione civile: sono previsti 18 ore di impegno settimanale per un anno e un rimborso di 270 euro al mese. Molte le associazioni coinvolte che ospiteranno i ragazzi interessati nel progetto Promotori di solidarietà: Acli provinciali, Aipd, Amici delle scuole in rete, Anffas, Apaca, Assi, Belluno-Donna, Cantiere della Provvidenza, Comitato d'intesa, Consorzio Pro loco dell'Agordino, Croce Bianca Cortina d'Ampezzo, Croce Verde Alleghe, Cucchini, Fondazione Papa Luciani, Insieme si può, Parrocchia di Santa Giustina, Portaperta-Casa Margherita, Portaperta-Il palloncino rosso, Pro loco Longarone, Pro loco Pieve Castionese, Società nuova (doposcuola Opplà), Volontari ambulanza e protezione civile Rocca Pietore, Volontari Croce Bianca Livinallongo.

I COMUNI

Ampia anche la rete dell'alto progetto, in cui sono coinvolti i Comuni di Belluno, Borgo Valbelluna, Longarone, Lozzo di Cadore, Ponte nelle Alpi, San Pietro di Cadore e l'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo. I giovani interessati dovranno presentare apposita domanda entro le 14 del 30 settembre. Per informazioni: Comitato d'intesa (Paolo Capraro e Paola Benvegnù 0437 25775, 392 0050327, serviziocivile@csvbelluno.it - www.csvbelluno.it), Unione montana feltrina (Andrea Raveane e Selene Costa 0439/396033/236, serviziocivile.umf@feltrino.bl.it - www.feltrino.bl.it ).

A.Tr.

