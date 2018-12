Servizi più accessibili per gli stranieri: modulistica tradotta anche in arabo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRATIBELLUNO Orientarsi tra i servizi offerti dal Comune di Belluno, oggi, è più semplice. Anche per chi parla l'arabo. Con modulistica tradotta in quattro lingue, assistenza linguistica agli operatori dei servizi demografici e una brochure contenente tutte le indicazioni e i recapiti dei servizi pubblici utili ai cittadini stranieri, Palazzo Rosso vuole favorire l'integrazione. Con un fondo di poco meno di 10 mila euro, assicurato da Unione Europea e dallo Stato, il Comune capoluogo si è fatto capofila per la conferenza dei sindaci...