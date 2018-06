Servizi alla gente: «Dalla periferia al centro storico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIABELLUNO Contro lo spopolamento e la scarsa vitalità del centro storico, Palazzo Rosso sfodera il Piano Marshall. Ovvero servizi, servizi e ancora servizi. L'amministrazione Massaro punta a invertire la tragica rotta imboccata negli anni Novanta con la delocalizzazione dei servizi in periferia e ha pronta una lista di sportelli e uffici che presto torneranno in centro. Aci, Bim Gsp, Bellunum e Catasto sono gli enti in lista per occupare un posto al sole in qualche ufficio delle piazze. «Abbiamo concluso un produttivo lavoro con...