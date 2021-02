IL CASO

BELLUNO Aumenti delle rette e organico sono i temi su cui Sersa, nel breve periodo, dovrà fare delle scelte. Le infermiere che tra qualche mese cammineranno lungo i corridoi della Gaggia-Lante Sersa di Belluno potrebbero avere una marcata cadenza dell'est Europa. «Abbiamo preso i contatti con un'agenzia di Padova che ha messo in piedi un progetto di reclutamento di infermieri dall'Ucraina» fa sapere Paolo Piazza, direttore della rsa di Cavarzano. A mali estremi, estremi rimedi. Sul territorio ci sono sempre meno infermieri e quelli che fuggiranno nel pubblico lasceranno le case di riposto scoperte. Alla Gaggia Lante si parla di 9 infermieri su 17. Ed è per questo motivo che la struttura si è presa avanti, rivolgendosi addirittura a un'agenzia di Padova. «In realtà li avevamo contattati già a novembre» spiega Piazza ma la procedura era talmente complessa che alla fine avevano desistito. Ora la struttura ci vuole riprovare per non trovarsi con l'acqua alla gola e con la necessità di mandare a casa degli ospiti perché privi di assistenza. Il problema è che si tratta di un procedimento lungo e soprattutto costoso.

L'ASPETTO ECONOMICO

E per Sersa è un periodo in cui tenere i bilanci in ordine è una priorità assoluta. «Stiamo valutando l'opportunità di introdurre purtroppo una leggera modifica al rialzo della tariffa per quando riguarda il servizio residenziale per non autosufficienti, parliamo di 1 euro al giorno, 2% dell'importo attuale» ha riferito proprio ieri Paolo Santesso amministratore unico di Sersa.

IL RECLUTAMENTO

Intanto bisogna selezionare le infermiere tra quelle che lavorano in Ucraina e che hanno dato la disponibilità a spostarsi. Poi valutare il titolo di studio in loro possesso che deve essere riconosciuto dal ministero della Salute. Tra visto d'ingresso, traduzioni, bolli, formazione, «la spesa si aggira intorno ai 5mila euro a persona». E dal momento che i soldi, loro, non li hanno, «dovrebbe occuparsene la struttura». Per il momento l'idea è di cominciare le selezioni, «poi si vedrà». I tempi sono comunque molto lunghi. E prima di vedere un'infermiera ucraina a Cavarzano, ammesso che riesca a superare tutti gli step, potrebbero trascorrere 8 mesi. Ma la Gaggia Lante ha un altro asso nella manica. Ossia l'appello lanciato a tutt'Italia tramite Facebook con cui la struttura offre un posto di lavoro garantendo vitto e alloggio.

LE CANDIDATURE

Abbiamo ricevuto tanti messaggi e parecchie telefonate racconta Piazza Prima di procedere, però, chiediamo l'invio del curriculum». Ne sono già arrivati 5. Quasi tutte donne, dai 30 ai 40 anni, residenti fuori provincia: «La più lontana vive a Reggio Calabria. Ma ce n'è una anche a Roma che sembra interessata al nostro annuncio». Insomma, le richieste non mancano.

IL NODO NO-VAX

La casa di riposo di Cavarzano deve fare i conti con un altro problema: gli oss contrari al vaccino. All'inizio erano 14, poi sono scesi a 7. Che fine hanno fatto? Hanno cambiato idea? Oppure hanno ricevuto la lettera di non idoneità alla mansione come i colleghi di Agordo? «Da lunedì sono in ferie» risponde il direttore. Volontarie? «Diciamo che avevano alcune ferie avanzate dall'anno scorso e abbiamo detto loro di farle». Una sorta di pausa per meditare sul vaccino anti-covid e magari cambiare idea. Gli operatori no-vax e la fuga di massa degli infermieri dalle strutture per anziani saranno al centro dell'incontro di lunedì voluto dall'Usl 1 Dolomiti con le case di riposo bellunesi. La rabbia è molta: «Non stiamo facendo un ragionamento comune perché ognuno di noi cerca di rubare personale agli altri sottolinea Piazza Cerchiamo di capire qual è la priorità. Se l'ospedale prende un infermiere alla casa di riposo per farlo lavorare in reparto è un conto. Ma se invece, come mi è stato raccontato, finisce in amministrativo allora no, non ci sto».

IL BOLLETTINO

In provincia, nel frattempo, sono stati registrati 26 nuovi positivi. Mentre i ricoveri sono 77 ed è morto un 89enne ricoverato in Geriatria a Belluno. Per quanto riguarda la scuola, le classi in carico al Dipartimento sono 7 (-6 rispetto alla scorsa settimana): 2 della primaria, 2 delle medie, 2 delle scuole superiori e 1 di un corso di formazione pomeridiano. Dal 14 settembre ad oggi il Dipartimento ha monitorato 604 classi.

Davide Piol

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA