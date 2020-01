SEREN/FELTRE

Sono ore di apprensione per la 73enne Rina Savaris di Feltre, che è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. È una delle due donne che sono state investite sabato sera davanti alla Sala teatro di Rasai, nel territorio comunale di Seren del Grappa. L'altra donna ferita, F.L.M., anche lei di Feltre, 67enne, non desta al momento preoccupazioni. L'incidente è stato innescato da uno straniero, residente a Seren, A.J., 62 anni che era al volante di una Smart e che non si è accorto dei due pedoni che stavano attraversando la strada. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Feltre, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e vagliando le responsabilità dell'uomo. Ieri mattina il sindaco di Seren, Dario Scopel, ha incontrato il figlio della donna meno grave, che è andato a recuperare la macchina al parcheggio dove l'aveva lasciata la madre per andare a teatro. L'uomo ha riferito al primo cittadino che sua mamma aveva diverse contusioni, ma che, tutto sommato, stava bene. Ha confermato anche lui che non è ancora fuori pericolo la 73enne: ha riportato una frattura all'anca, alla gamba e è stata ricoverata all'ospedale di Treviso per la botta alla testa.

Erano circa le 20.45 quando la Smart ha falciato le due donne mentre attraversavano. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Feltre sono giunti anche i carabinieri che ora hanno il compito di ricostruire come siano andate le cose. Uno dei primi interrogativi a cui gli investigatori dovranno provare a trovare una risposta riguarda il punto in cui le due donne hanno varcato la carreggiata. Si trovavano sulle strisce pedonali? Come prevede la prassi il conducente che si è subito fermato e che di professione fa l'infermiere è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per valutare le condizioni psicofisiche.

