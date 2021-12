SEREN DEL GRAPPA

Una pala gommata e una nuova lama arricchiscono in questo finale d'anno il parco mezzi del comune di Seren del Grappa. Mezzi ed attrezzature che diventano strategici per rendere le strade sicure e percorribile dopo le nevicate ma, per quanto riguarda la pala gommata, anche durante tutto il corso dell'anno. Veicoli nuovi o seminuovi che vanno a sostituire quelle ormai obsoleti in dotazione al comune. «In questi giorni spiega il sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel -, sono arrivati due nuove attrezzature che arricchiscono il parco mezzi comunali. La prima è una lama per sgombero neve, la quale è praticamente entrata in funzione lo stesso giorno in cui è arrivata in quanto ha combaciato con l'arrivo della bella nevicata della scorsa settimana. Questa nuova lama è costata 10mila euro ed è andata a sostituire la vecchia lama che avevamo in dotazione e che ormai non faceva più il suo dovere». La seconda attrezzatura arrivata è una pala gommata, acquistata di seconda mano ma con poche ore all'attivo, e che sostituisce la nostra che aveva ormai circa 40 anni. Servirà per lo sgombero della neve ma anche per una molteplicità di attività che gli operai comunali si trovano a dover svolgere nel corso di tutto l'arco dell'anno. In questo caso l'investimento da parte dell'amministrazione comunale serenese è stato di 58mila euro. «Complessivamente abbiamo quindi investito 68mila euro, di cui 60mila provenienti dal consorzio Bim e 8mila da fondi di bilancio», aggiunge Scopel. E prosegue spiegando che «in questi anni, come amministrazione, abbiamo fatto vari investimenti per cercare di svecchiare e ammodernare il parco mezzi, anche per far si che il lavoro per i nostri operai comunali che si trovano a dover operare con questi mezzi sia il più sicuro possibile». (E.S.)

