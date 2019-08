CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEREN DEL GRAPPAQuella di Seren è anche terra di pomodori. A dirlo è la sesta edizione della Mostra nazionale del pomodoro in programma domenica 18 agosto a Vernate (Cuneo). Una Manifestazione itinerante che ha tra i suoi scopi quello di far conoscere l'enorme biodiversità e varietà di pomodori antichi, riproducibili e non manipolati esistente in Italia e nel mondo. E in quell'occasione verranno esposte oltre 1000 varietà di pomodori da tutto il mondo, dai colori, dai sapori e dalle forme molto diverse e particolari. Alla mostra...