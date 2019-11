Sequestrata in bagno dal fidanzato: «Era geloso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREAvrebbe chiuso a chiave nel bagno del bar Italia, di via Garibaldi, la sua fidanzatina minorenne e ora è di fronte al Tribunale collegiale con l'accusa di sequestro di persona. Alla sbarra Isuf Allushi, 22enne albanese. Ieri in aula la sofferta testimonianza della ragazza, la vittima, una giovane di Arsiè, che è anche scoppiata in lacrime. I due erano stati fidanzati dal 14 febbraio al 2 settembre 2017. «Era il mio fidanzato- ha raccontato -. Quella sera del 2 settembre ero al bar con degli amici, lui mi aveva sequestrato il...