Sepoltura animali «Giardino affetti gestito da Apaca»

IL PROGETTOBELLUNO «È imbarazzante che Belluno, capoluogo di provincia, non abbia un giardino degli affetti». Ergo, il cimitero degli animali s'ha da fare. Non hanno dubbi Francesco Pingitore, consigliere comunale di opposizione, e Silvano Serafini detto Orso Grigio entrambi membri del Patto Belluno Dolomiti. La sospensione del dibattito sulla realizzazione del campo dove permettere ai cittadini di seppellire gli animali d'affezione non piace ai due che, a qualche anno di distanza, oggi rispolverano un progetto nato ai tempi del primo...