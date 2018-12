Senzatetto e solo: ai funerali ci sarà anche il vescovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ODISSEABELLUNO Sono ormai 10 giorni che i resti di Giancarlo Bigi, il 68enne di Levego che viveva in roulotte vicino al Piave, sono bloccati in cella frigo all'obitorio di Belluno. Dare l'estremo saluto al senzatetto, che ha lasciato un grande vuoto nella comunità, sembra un'impresa impossibile. Ma in tanti, in questi giorni, hanno chiamato il parroco don Rinaldo Ottone, perché non vogliono mancare alle esequie. Tra le telefonate ricevute dal parroco di Levego anche quella illustre del vescovo, monsignore Renato Marangoni, che ci tiene a...