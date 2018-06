Senza patente al volante da anni: non l'ha mai presa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Pizzicato diverse volte al volante dell'auto senza patente: non l'ha mai conseguita. Lo hanno scoperto venerdì gli agenti della squadra Volanti della Questura, diretti da commissario capo Michele Natalicchio, in un controllo sul territorio. I poliziotti hanno notato l'auto e la reazione del conducente alla loro vista. «Hanno deciso di fermarla per un controllo - spiega la Questura in una nota -. Gli agenti si erano accorti che l'uomo alla guida si è subito irrigidito alla loro vista». E ci avevano visto lungo: il conducente...