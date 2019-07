Sentieri montani puliti grazie ai volontari atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOBELLUNO Sentieri puliti, volontari soddisfatti. Le corse in montagna organizzate nel capoluogo d'ora in avanti potranno contare su un contributo da Palazzo Rosso. Al bando lanciato a maggio dall'amministrazione Massaro hanno risposto in tre, le tre associazioni che organizzano sfide lungo i percorsi in salita delle montagne bellunesi nei mesi estivi; a questi tre gruppi andranno 1500 euro ciascuno, come contributo per il lavoro di pulizia e di manutenzione dei sentieri di gara. Ieri in sede di giunta è stato approvato il protocollo...