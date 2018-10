SENSO CIVICO BELLUNO Chiedono muri dove usare liberamente la vernice spray e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SENSO CIVICOBELLUNO Chiedono muri dove usare liberamente la vernice spray e si offrono per pulire la città, da volontari. Chiedono che gli adulti spieghino loro la differenza tra un'opera d'arte e un tag e lascino spazio alla loro creatività. Studenti a tu per tu con il sindaco Jacopo Massaro, ieri mattina all'Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno. La lotta ai graffiti, la cura del territorio e la conoscenza della propria città partono dai banchi di scuola.LA PROPOSTA«Datemi voi che siete giovani consigli per non avere più la città...