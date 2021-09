Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Negli ultimi dieci anni sono 49 i preti morti della diocesi di Belluno-Feltre l'ultimo don Francesco Silvestri, scomparso il 29 agosto - e nello stesso periodo ci sono state 7 nuove ordinazioni. Nel territorio di competenza della diocesi che, come si sa, non coincide esattamente con quello della provincia, sono presenti 158 parrocchie. Sono 23 in meno, cioè 135, i sacerdoti diocesani, 27 dei quali ritirati in Casa di Riposo o a casa propria...