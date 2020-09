IL NODO

BELLUNO «Qui ci sarebbe da chiedere i danni a chi sta facendo i lavori. Non è una situazione concepibile nel 2020, rimanere in coda un'ora e mezza per la posa di cinque metri di cavi. Dove vogliamo andare così?». Tra le vittime eccellenti dei cantieri di Longarone anche il numero uno della Camera di commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza che in auto era diretto a Cortina. «Avevo degli appuntamenti istituzionali - racconta dalla sua auto - arriverò in ritardo ma non è pensabile una situazione del genere». La questura ha aperto le danze comunicando le code che si stavano creando all'uscita dell'A27. Ben presto il tratto tra Ponte nelle Alpi e Longarone è stato invaso dal serpentone d'auto. Tutto bloccato al ritmo di un piccolo semaforo da cantiere posizionato all'altezza della frazione di Faè. Sui social più di qualcuno ha riversato la propria insofferenza: ad essere saltati non sono stati solo gli appuntamenti istituzionali ma anche visite mediche e ritardi al lavoro.

IL TURISMO

Pur trattandosi di un venerdì mattina, con il traffico a salire verso il Cadore che non è certo mancato, questa volta non si può neppure puntare il dito contro i vacanzieri. Il traffico di agosto è ormai un ricordo. A finire bloccati per oltre un'ora dal semaforino sono stati soprattutto bellunesi.

LA POLITICA

Quanto basta in campagna elettorale per animare anche il dibattito politico. Franco Roccon ha colto la palla al balzo per rilanciare il prolungamento dell'A27: «Non può più aspettare. Gli ambientalisti? Non dovrebbero usare l'autostrada, se sono contrari, per coerenza». Il candidato di Veneta Autonomia, interviene sul tema che ieri mattina è diventato nuovamente d'attualità dopo un mese d'agosto in cui ha monopolizzato il dibattito. «Questa operazione non è più rinviabile dichiara -. Oggi sono stato a Longarone, ho impiegato un'ora e mezzo per andare a tornare a Belluno, non sono ammissibili questi tempi. La Via ha approvato l'intervento infrastrutturale racchiuso, per la gran parte, in galleria con passaggio dietro Codissago e arrivo a Pieve di Cadore; da lì, con una svolta a destra, si proseguirebbe verso Tolmezzo. Ma il prolungamento non basta - sostiene Roccon - serve anche aggiustare tutti i punti da bollino nero della Statale 51».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA