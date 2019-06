Selfie estremo, il comitato chiede le telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMA TENDENZAPerché il selfie in camera o in giardino, quando lo si può fare dal tetto della chiesa antica? Ancora vandalismi e ancora sfregi per la chiesetta di San Liberale ai piedi del Monte Serva. Ma, questa volta, è intervenuta la polizia. L'ultimo episodio, ripreso da un abitante della frazione con il cellulare, è avvenuto martedì sera. Mentre nella chiesa di Sargnano una studiosa stava tenendo una conferenza proprio sull'antico e prezioso luogo di culto due ragazzini si scattavano foto dal tetto dell'edificio. Prima uno scatto...