Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOVERZENESegue Google maps per tornare alla macchina dopo l'escursione: si ritrova bloccato sui salti di roccia. È stato complicato e si è concluso solo ieri notte poco prima delle 2 l'intervento in aiuto di un escursionista statunitense, rimasto bloccato su una cengia durante la discesa del Monte Toc.Il 22ennem, un cittadino statunitense che in questo periodo si trova ad Aviano, in provincia di Pordenone, era partito da Provagna seguendo...