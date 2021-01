L'INTERVENTO

BELLUNO Sentieri ben segnalati, rifatti e ricchi di informazioni. Appaltati i lavori di rifacimento della segnaletica in Nevegal: le nuove tabelle e le nuove bacheche costeranno complessivamente 20.400 euro e daranno una svolta definitiva all'orientamento dei turisti sul Colle e alla fruizione dei vari tracciati. Se ne parlava da tempo, di rinnovare la segnaletica rendendola omogenea, chiara e completa, oggi sembra che l'amministrazione Massaro abbia davvero preso in mano il progetto e lo stia concretizzando con l'obiettivo di premere l'acceleratore sull'offerta turistica dei mesi estivi. Dopo il lavoro di revisione e razionalizzazione della rete sentieristica condotto nei mesi scorsi sotto la direzione di Luca Canzan dello studio Ecosinergia srl, oggi si passa alla realizzazione vera e proprio dei cartelli che è stata affidata alla ditta individuale Andrea Parente, unico partecipante alla trattativa diretta indetta dal Comune di Belluno.

IL BANDO

L'importo a base d'asta per la realizzazione del pacchetto di segnali era di 20.500 euro, Parente ha presentato un'offerta per 20.400. Il lavoro consisterà nella posa in opera di 153 pali con assemblaggio di segnavia a freccia e di tabelle, di sei bacheche in punti ben determinati all'interno di 8 percorsi; parallelamente si procederà, naturalmente, con la rimozione di tutto il materiale utilizzato finora, per non creare confusione. Il tutto si svolgerà in primavera, non appena le condizioni meteo lo permetteranno. L'iniziativa rientra nel progetto complessivo di restyling del Colle, di cui fanno parte anche l'acquisto di arredo urbano per il piazzale per esempio, e sarà finanziata con i soldi derivanti dalla vendita delle piante schiantate da Vaia nel 2018.

Alessia Trentin

