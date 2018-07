SEDICO Tra i goliardico ed il provocatorio. Sedico cambia nome a via Marmolada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEDICOTra i goliardico ed il provocatorio. Sedico cambia nome a via Marmolada «per evitare che possa essere assegnata anche quella al Trentino». E la sostituisce con un nuovissimo Viale del Campidoglio, ispirata alle nuove residenti. Via Marmolada è frequentatissima, dal momento che, dal centro, conduce Luxottica. Ora, provocatoriamente, la strada è stata intitolata dai cittadini al Campidoglio dal momento che, in pieno centro di Sedico, lungo via Marmolada, hanno trovato casa tre oche. Si fanno sentire, eccome, da chiunque passi. Ci sono...