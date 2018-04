Sedico Run: 800 in pista pensando alla scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEDICOSedico ha vissuto ieri la quarta edizione della Sedico Run, la corsa podistica proposta dall'Atletica Fiori Barp che ha visto al via circa 800 atleti. E Said Boudalia è stato ancora una volta il re della corsa. Il bellunese di origini nordafricane, tesserato per la Cagliari Marathon, ha conquistato per la quarta volta la gara lunga dell'evento. Presente fin dalla prima edizione, nel 2015, Boudalia ha conquistato quattro successi su quattro partecipazioni. Boudalia ha fermato il cronometro sul tempo di 1h17'39. Alle sue spalle si sono...