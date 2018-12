CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEDICOParte una nuova... linea del Pedibus, il servizio di accompagnamento a scuola dei bambini dei vari plessi del Sedicense. Dopo quella di Bribano, da gennaio, alla ripresa delle lezioni dopo le festività, sarà attivata anche la linea che da Villa porta alle scuole elementari di Sedico. Un tragitto non lunghissimo, questo, ma insidioso, in quanto in zona è molto intenso il traffico negli orari di entrata e di uscita dagli stabilimenti di Luxottica. «Il Pedibus spiega l'assessore Gioia Sacchet - è un servizio organizzato dal Comune di...