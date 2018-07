CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEDICOLA BURATTINAIAAL PARCO GIOCHI(ep) Giovedì prossimo 12 luglio la contastorie e burattinaia Lucia Osellieri si esibirà nel parco giochi di Mas alle 20,45. Lo spettacolo avrà per titolo L'albero delle storie. La partecipazione è libera. Prima dello spettacolo, dalle 19 alle 20, verrà proposto un laboratorio di costruzione di burattini con materiali naturali. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita. In caso di brutto tempo, lo spettacolo sarà dirottato nella sala parrocchiale di Mas. Organizza la biblioteca...