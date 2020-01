SEDICO

Che il nuovo campo sintetico realizzato dal San Giorgio potesse diventare una risorsa non soltanto per la società biancorossoceleste, ma anche per le altre realtà della Valbelluna era nelle cose. E tra pochi giorni se ne avrà una delle prime conferme. Per l'impianto di Ricolt, quella dell'8 gennaio, sarà una data da ricordare. Si disputerà, infatti, sul sintetico di Sedico, sotto le luci del nuovo impianto di illuminazione fresco di installazione e di omologazione, un recupero del campionato di Seconda R (tra lo Schiara e l'Union Feletto Vallata).

IL DEBUTTO

Le due squadre di affronteranno mercoledì 8 alle 20,30 e per la prima volta, dunque, l'impianto sedicense verrà utilizzato in una gara ufficiale da una prima squadra diversa da quella sedicense. In questi giorni, infatti, è stata completata l'installazione dell'impianto di illuminazione. È arrivato sotto l'albero di Natale, come un regalo, per l'intero movimento calcistico provinciale. La scorsa settimana ha ottenuto anche l'omologazione da parte della Figc, la federazione italiana per il gioco del calcio. Il nuovo campo sintetico potrà essere utilizzato anche in diverse partite di calcio ufficiali che si disputeranno nelle ore serali. In diverse fare, ma non ancora in tutte.

LA CERTIFICAZIONE

«L'omologazione dei fari ha spiegato infatti il dirigente del San Giorgio Sedico, Paolo De Cian, che è stato il grande protagonista dell'intera operazione-sintetico è stata concessa fino alla categoria del campionato di Eccellenza, mentre in realtà per le partite di serie D manca ancora l'installazione di qualche faro». Un'operazione che verrà completata appena le risorse lo consentiranno, e senza creare intralci alla regolare attività dell'impianto. L'omologazione dell'impianto di illuminazione, al pari di quella del terreno sintetico, è stata voluta e portata avanti direttamente dalla società presieduta da Sergio De Cian che ha ricevuto in gestione il campo di calcio di Ricolt con una convenzione col Comune che avrà una durata trentennale. Un segnale, questo, che il polo di Ricolt continuerà a crescere e a diventare sempre più centrale (in vista, ormai, vi sono degli interventi per rendere più fruibili le tribune).

GLI INVESTIMENTI

Il costo dell'ultimo intervento per l'installazione dell'illuminazione ammonta a quasi 125 mila euro. L'amministrazione comunale, con una delibera di Giunta ha già assicurato che parteciperà alla realizzazione dell'opera con un contributo di 30 mila euro. Per realizzare il sintetico, in precedenza, erano già stati investiti a Ricolt dal San Giorgio quasi 600 mila euro. Per erogare il contributo al San Giorgio è stato anche necessario modificare l'articolo 6 della convenzione sottoscritta da Comune di Sedico e Union San Giorgio Sedico per la gestione del campo. Si è aggiunto in sostanza un passaggio in cui si dice in sostanza che «viste le opere di illuminazione che il gestore ha previsto di realizzare ed il progetto approvato dall'amministrazione il Comune di Sedico corrisponde un ulteriore contributo di 30mila euro». «Il San Giorgio, nel corso dei lavoro ha spiegato prima ai colleghi di Giunta e poi alla stampa il sindaco Stefano Deon ha previsto di realizzare ulteriori opere ed in particolare questo nuovo sistema di illuminazione per adeguare alle norme la struttura e renderla maggiormente fruibile. Il progetto del nuovo impianto comporta una maggiore spesa di 124.677,78 euro. Trattandosi di ulteriore miglioramento di un'opera pubblica a servizio della collettività l'amministrazione ha inteso fornire un ulteriore contributo economico di 30 mila euro». In precedenza il Comune aveva destinato alla realizzazione del sintetico altri centomila euro.

Egidio Pasuch

