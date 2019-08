«Se gli impianti non apriranno, la chiusura è obbligata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Estate con le bici, inverno chissà. Mario Fabrinetti, del noleggio sci, mountain bike e e-bike del Nevegal ci tiene a far sapere che lui c'è. La decisione di abbandonare il Colle e trasferire altrove l'attività di noleggio e di chiudere lo storico tabacchino del piazzale, infatti, saranno per lui la logica conseguenza della chiusura degli impianti a partire da settembre in poi. Se davvero ci sarà, come si teme, una chiusura degli impianti. «Non è pensabile, purtroppo, tenere aperta un'attività di servizio alla clientela quando la...