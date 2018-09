«Scuole sicure, sbloccati 6 milioni: una priorità per il nostro governo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZACi sono buone nuove per le scuole della provincia. Sbloccati 6 milioni di euro per miglioramenti sismici e manutenzioni negli istituti del territorio. A confermarlo è il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà. «Ho provveduto a contattare personalmente tutti i sindaci del Veneto dichiara per comunicare questa importante notizia per le scuole venete. Più specificamente, con il decreto 21 dicembre 2017 il Miur aveva stanziato 1.058.255.963,00 di euro per le suddette finalità e ripartito tale somma tra gli...