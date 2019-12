Scuole più sicure con 40 milioni: una task force fissa le priorità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Al lavoro la task force Edilizia scolastica, il gruppo di professionisti supervisori dei cantieri scolastici. Nei giorni scorsi i primi sopralluoghi a cinque istituti del territorio per i quali saranno spesi, complessivamente, 9 milioni 238mila euro. Ma il tesoretto che sarà investito in provincia di Belluno per mettere in sicurezza aule e corridoi è ben più importante: ammonta a 28 milioni 300mila euro, spalmati su 72 interventi sparsi su tutto il territorio. A questa cifra vanno aggiunti i co-finanziamenti dei vari...