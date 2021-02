L'INIZIATIVA

BELLUNO Nel solo mese di marzo sono ben otto gli appuntamenti che le Scuole in rete per un mondo di solidarietà a pace organizzano sulla piattaforma zoom. Si comincia domani quando Simone Pieranni interverrà sul tema Il nostro futuro si scrive in Cina. Il relatore nel 2009 ha fondato China Files, un'agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con diversi media italiani con reportage e articoli sulla Cina, dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, scrivendo per media italiani e internazionali. Sabato 6 toccherà all'archeologo Giancarlo Garna: Uso dell'archeologia e della memoria storica nella propaganda politica nel corso della storia, dal mondo classico ai giorni nostri, questo il tema. La settima successiva, giovedì 11, Marco Mascia, direttore del Centro Diritti Umani dell'Universita di Padova e docente di Relazioni internazionali e di Sistema politico dell'Unione Europea, parlerà di Multilevel governance: la Costituzione e l'Unione Europea. Sette giorni dopo Marco Giampieretti interverrà su Democrazia e Costituzione nell'era digitale. Sabato 20 è la Giornata dell'impegno e della memoria, voluta da Libera, fondata da don Luigi Ciotti. Per l'occasione gli studenti incontreranno Guido Papalia, già procuratore a Verona ed impegnato in famose inchieste sul territorio. Lunedì 22 focus sul Congo, tristemente alla ribalta in questi giorni per l'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci; su zoom sarà il peace walking man John Mpaliza a parlare de Lo scandalo del Congo. Mercoledì 24 marzo gli studenti bellunesi si confronteranno invece con Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, su Azzardo: dipendenza da gioco e ruolo dei media. Il mese si chiuderà infine con un incontro con il giornalista Benaimino Pagliaro.

GS

