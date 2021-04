Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLE GABELLIBELLUNO Belluno capitale del legno, ma il Comune lo snobba. È questa la denuncia di un cittadino, Giuseppe Cancemi, che punta il dito contro gli infissi della scuola Gabelli. La struttura, in via di ristrutturazione nell'ambito del Piano di Rigenerazione, non convince perchè i materiali utilizzati per alcuni punti sono troppo moderni e non rispettano il carattere bellunese dell'edificio. I vecchi serramenti di alluminio sono...