BELLUNO Se la matematica non è un'opinione, il calcolo fatto per assegnare il numero di nuovi dirigenti scolastici al Veneto sembra già una condanna per la scuola bellunese. Ecco dunque i numeri. A livello regionale sono ben 66 le scuole che per motivi diversi scoperte da poco o per recenti pensionamenti sono senza un preside. Ma il contingente assegnato al Veneto per sopperire a questa necessità si ferma a 52, mentre per rispondere ad ognuna di esse ne servirebbero altri 14. Ed è qui che arriva la notizia curiosa. Perché in provincia di Belluno le caselle vuote sono 13, cioè una in meno. A questo punto è verosimile che molte delle presidenze bellunesi rimangano scoperte e siano affidate in reggenza ad un dirigente già titolare altrove. Infatti sembra che la posizione occupata in graduatoria dai tre insegnanti bellunesi vincitori di concorso per Ds- i più motivati o forse gli unici a scegliere Belluno come propria sede di titolarità - non autorizza a pensare che essi possano rientrare fra i 52 che saranno chiamati per l'ormai prossima immissione in ruolo in Veneto. E i non bellunesi, come si è già visto lo scorso anno con una Ds non della nostra provincia che dopo aver accettato il ruolo a Trichiana vi ha immediatamente rinunciato, non sceglieranno la nostra provincia, a meno che non sia costretti, perché troppo periferica. Ecco perché è molto probabile che molti, se non tutti i 13 posti disponibili, cioè le sedi vacanti, rimangano scoperte. La quasi totalità di esse si trova fra gli Istituti Comprensivi (Ic), una sola fra gli Istituti superiori.

LE POSSIBILI SEDI

Questo l'elenco delle sedi disponibili dopo i movimenti, cioè i trasferimenti, così come pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale: Ic di Cortina d'Ampezzo, Ic Belluno1, Ic Belluno3, Ic Sedico, Ic Quero Vas, Ic Fonzaso e Lamon, Ic Auronzo di Cadore, Ic Pieve di Cadore, Ic Dante Alighieri di Cesiomaggiore, Ic Puos d'Alpago, Ic Gianni Rodari di Santa Giustina, Ic Valboite di Cortina d'Ampezzo e Istituto Superiore Follador di Agordo. Un mese fa in questa serie compariva anche l'IC di Agordo che nel frattempo è stato però coperto dal Ds Giovanni Paolo Zannin - subentrato a Bernardino Chiocchetti prossimo alla pensione - qui trasferito dall'IC di Cenecenighe Agordino che nel frattempo è passato fra gli Istituti sottodimensionati che non hanno diritto ad un loro Ds autonomo e saranno affidati a reggenze. Queste le cinque scuole sottodimensionate: Ic di Forno di Val di Zoldo, Ic di Longarone, Ic di Cencenighe Agoordino, Ic di Alleghe; fra le superiori compare l'Ipssar Dolomieu di Longarone. E per la scuola bellunese questo è un altro elemento di preoccupazione.

