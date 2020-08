SCUOLE

BELLUNO Il tempo stringe. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, Palazzo Rosso avvia i cantieri: parte delle lezioni potrebbe ripartire all'interno dei container. Si sta infatti lavorando anche a questa ipotesi, parallelamente all'avvio degli interventi all'interno degli istituti scolastici, dopo l'annuncio dell'uscita a breve di un nuovo bando da parte del Miur. «Se avessimo saputo prima di queste risorse avremmo fatto scelte diverse dichiara il sindaco Jacopo Massaro -, ma bene così perchè riusciremo a studiare soluzioni per sistemare il cpa, i corsi per gli adulti». Nell'attesa dei fondi non si perde di certo tempo. Stanno infatti iniziando le operazioni di adeguamento degli spazi scolastici alle normative anti Covid, dopo studi e sopralluoghi da parte dei tecnici. L'iter era stato ritardato anche dal blocco in sede di Consiglio comunale alla immediata eseguibilità della delibera sulla variazione di bilancio che tra le voci riportava proprio la spesa per le scuole comunali. Oggi, pare, si parte. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha infatti affidato i lavori alla ditta F. Ind Solutions di Belluno per complessivi 84.087,16 euro e alla Costruzioni Bernardi Gianfranco, con sede legale a Ponte nelle Alpi, per circa 9.500 euro. La prima si occuperà dell'adeguamento degli spazi, mentre la seconda si concentrerà nella scuola materna di Mur di Cadola dove verrà rinnovato l'impianto idrosanitario dei servizi igienici che oggi risultano inadeguati rispetto alle linee guida anti Covid, oltre che compromessi per lo stato delle tubazioni idrauliche e di scarico sottotraccia. «Abbiamo fatto diversi incontri con i dirigenti degli istituti comprensivi che hanno svolto un lavoro molto complesso in questi mesi prosegue Massaro - quello di analizzare le norme e i protocolli da parte del Ministero, cercando di individuare soluzioni operative per il rispetto delle regole anti Covid. Ci siamo confrontati costantemente e abbiamo deciso insieme una serie di interventi che finanzieremo con 130 mila euro del Miur e con 80 mila che metteremo noi. Si tratta di lavori utili e indispenssabili per la ripresa sicura delle lezioni. Certo, c'è la criticità delle tempistiche, stiamo lavorando velocissimi ma è una lotta contro il tempo perciò stiamo concentrando qui tutte le energie, tralasciando altri aspetti». Nelle prossime settimane si dovrà trovare una sistemazione ai corsi di formazione per adulti, il cpa, per diversi anni ospitati all'interno delle aule della media Nievo di Cavarzano.

