Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sta migliorando la situazione dei contagi in ambito scolastico. Nel val Comelico, al centro del dibattito in questi giorni per l'elevato numero di positivi, ha riaperto la scuola di San Pietro e da lunedì (salvo sorprese dell'ultimo momento) dovrebbe farlo anche quella di Santo Stefano di Cadore. «Si rileva ha specificato l'azienda sanitaria un decremento delle classi in sorveglianza scolastica rispetto alla settimana precedente in quanto...