BELLUNO All'orizzonte, e nemmeno troppo remoto, c'è un tavolo di concertazione fra l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia, i Dirigenti Scolastici e Dolomitibus con all'ordine del giorno la rimodulazione degli orari delle corse del trasporto scolastico. Ad invocarlo è il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador; a renderlo necessario è l'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'ingresso per tutte le scuole superiori per le ore 9. Salvador spiega: «Trattandosi di un Dpcm, esso è prescrittivo. Quindi bisognerà organizzarsi per attuarlo. Ed è per questo che farò in modo che al più presto ci possiamo vedere con i soggetti interessati». E Dolomitibus, per bocca dell'ad Natalia Ranza, condivide il bisogno di un confronto e si dice sin da subito disponibile all'incontro.

Decisioni, quelle assunte a Roma, che forse non tengono conto della specificità dei territori. L'ingresso alle 9 ha infatti lo scopo di separare studenti da lavoratori, prevedere cioè corsie e corse diverse per gli uni e per gli altri. Probabilmente una necessità per la capitale e le grandi città in genere, soprattutto per quanto riguarda l'uso della metropolitana. Ma nella nostra provincia sono invece molte le aziende che fruiscono di corse loro dedicate in maniera esclusiva. Il caso più eclatante, ma non certo l'unico, è quello di Luxottica, con corse in arrivo ai vari stabilimenti da più parti della provincia e da fuori. E lo stesso accade anche per aziende della zona industriale di Longarone. E sono pochi i casi in cui lavoratori e studenti condividono lo stesso mezzo di trasporto. Peraltro in questo primo mese di scuola, i vari Istituti si erano già organizzati per garantire il distanziamento ed il rispetto delle norme anti-contagio.

Per esempio attraverso la scelta di scaglionare gli ingressi e le uscite e differenziandoli fra Biennio iniziale e Triennio conclusivo. Lo scopo? Evitare appunto l'ingresso massivo e contemporaneo di centinaia di studenti nello stesso momento. Un tipo di organizzazione cui Dolomitbus ha risposto garantendo a propria volta corse con orari diversificati. Ora, invece, un ingresso obbligatorio per tutti alle 9 avrebbe l'effetto opposto: e cioè quello di vanificare quanto fatto, e con successo, finora; agevolare assembramenti e occasioni di contatto. Il Dpcm non tiene conto anche di un altro aspetto. Esso prevede infatti fra l'altro «l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani». L'ora in meno di lezione al mattino potrebbe così essere recuperata facendo terminare la scuola alle 14. Ma anche in questo caso un conto è spostarsi da un capo all'altro di una città con la metropolitana, altro è partire dal piazzale della stazione di Belluno alle 14,30 per raggiungere i paesi delle valli nel pomeriggio inoltrato. Sono infatti molti gli studenti che fanno i pendolari ed ogni giorno si alzano di buon mattino per arrivare in città. Per questi, quindi, non solo andrebbe organizzata una corsa riservata nel primo pomeriggio per il rientro; ma una anche al mattino, con partenza ritardata rispetto all'orario solito, perché diversamente essi sarebbero costretti a rimanere fuori casa un'ora in più. La speranza che in questo momento nutrono le scuole è che, come in altri ambiti, anche in questo dell'organizzazione dell'orario sia concessa loro una certa autonomia.

L'altro attore importante è Dolomitibus che naturalmente non ha ancora elaborato un piano capace di rispondere all'ultimo Dpcm. Ma l'amministratore delegato Natalia Ranza dice: «Condivido senz'altro l'intenzione del Dirigente Salvador di aprire un tavolo. Noi, come sempre abbiamo fatto, ci saremo. Perché bisogna che il sistema scolastico ed il sistema trasporti dialoghino fra di loro e lavorino insieme. Bisogna poi tenere contro che esiste anche l'autonomia delle scuole. Noi per ora siamo soddisfatti di come abbiamo settato gli orari rispetto alle esigenze delle diverse scuole. È chiaro che se si cambia, dobbiamo ricominciare da capo e ci dev'essere una nuova organizzazione. Noi, come sempre, ci adegueremo alle norme e alle decisioni del tavolo».

