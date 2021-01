SCUOLA

BELLUNO Se le scuole superiori non riapriranno prima dell'inizio del mese di febbraio fatta eccezione per i laboratori, da domani in classe torneranno gli studenti degli altri ordini di scuola. E tutti, insegnanti, personale Ata e alunni, dovranno misurarsi con un protocollo Covid più stringente. E proprio per illustrare le nuove modalità di presa in carico delle classi in caso di alunni o insegnanti positivi al Covid, nel primo pomeriggio di ieri il team scuola del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti ha incontrato i Dirigenti Scolastici, i referenti Covid scuola e l'Ufficio Scolastico territoriale. Un confronto reso necessario per declinare il nuovo protocollo per la gestione dei casi covid approvato lunedì dalla Regione Veneto.

LE REGOLE

Ecco quindi le regole che varranno sino ad un nuovo protocollo. In caso di positività al Covid di un alunno o insegnante il Referente Covid-19 della scuola deve, in base alle linee guida, individuare i cosiddetti contatti scolastici del caso positivo. Subito dopo dovrà tempestivamente comunicare l'esito del tracciamento al referente Covid-19 per la scuola del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp). A questo punto se la situazione in cui è stato individuato e la catena di contatti saranno chiare, cioè tutto sarà univocamente identificabile, lo stesso Sisp in collaborazione con il Dirigente scolastico sospende l'intera classe dalla frequenza scolastica in presenza e attiva l'eventuale didattica a distanza (Dad). Per gli insegnanti e gli operatori individuati come contatti scolastici è prevista la sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (Dad). Insomma: pare di capire che rimanere a scuola, sarà sempre più difficile. Se questo protocollo fosse stato in vigore anche nel primo periodo dell'anno scolastico, alle Superiori molte classi avrebbero iniziato la Dad ben prima della chiusura, a Infanzia e Primaria le cose non sarebbero andate diversamente.

I CONTATTI

Il protocollo chiarisce anche quali siano da considerare i contatti scolastici di un alunno positivo. Sono tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso di un sintomatico, o nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo, se si tratta di un asintomatico. Ancora: tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo, sempre con la differenza fra casi sintomatici o asintomatici. Una diversità quella fra contatti con un caso sintomatico o asintomatico - che vale anche per quanto riguarda gli insegnanti o altri operatori scolastici in asili e scuole dell'infanzia che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono da considerare contatti scolastici gli insegnanti che, anche in giornate diverse, abbiano lavorato per almeno 4 ore nella classe dell'alunno positivo a partire dalle 48 ore precedenti. In presenza di un caso positivo in una classe, i contatti identificati nella classe saranno posti in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa, cioè indicativamente al 10° giorno ed in caso di comparsa di sintomi durante la quarantena contatteranno il proprio medico. Il protocollo contiene anche una deroga: i genitori che non intendono sottoporre a tampone il proprio figlio, potranno compilare un modulo in cui dichiarano le intenzioni e accettano una quarantena di 14 giorni. (G.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA