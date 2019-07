SCUOLA BELLUNO «Sarebbe la paralisi». Martedì il Tar del Lazio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLABELLUNO «Sarebbe la paralisi». Martedì il Tar del Lazio ha annullato, per vizi di forma, il concorso a presidi che era ormai in dirittura d'arrivo. E di fronte all'ipotesi che non sia accolto il ricorso già in preparazione da parte del Ministero dell'Istruzione che sospenderebbe il provvedimento del Tar, il dirigente scolastico provinciale Gianni De Bastiani non usa vie di mezzo per descrivere cosa potrebbe accadere in provincia di Belluno. «Speriamo quindi che il Miur riesca ad ottenere la sospensiva: in questo modo i nuovi...