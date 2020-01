SCUOLA

BELLUNO Sarà un anno all'insegna della musica, da ascoltare, da visitare e da vivere per l'indirizzo musicale della media Nievo di Cavarzano, parte dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin. La vittoria ad un bando, infatti, spalanca ora agli studenti le porte di tante possibilità che gli insegnanti faranno loro sperimentare da qui a giugno. Non solo lezioni in classe per imparare a suonare gli strumenti, la formazione della scuola si arricchirà con una gita all'estero, concerti e conoscenza di grandi musicisti professionisti. Il progetto, con il quale la scuola ha partecipato al bando Per chi crea 2019 indetto da Mibact e Siae, si chiama A spasso con Beethoven e porterà i ragazzi davvero a zonzo. Da Vienna ai grandi teatri del Veneto, con 25 mila euro la scuola assicurerà esperienze incredibili. L'iniziativa più grande che scaturirà grazie a questo gruzzolo sarà la gita di due giorni a Vienna per visitare la casa museo del compositore Beethoven e la Casa della Musica. Al viaggio all'estero pagato dalla scuola si aggiungeranno esperienze più vicine, ma di uguale impatto che andranno a completare il percorso di conoscenza del compositore tedesco. Come per esempio la partecipazione ad una lezione concerto organizzata dal Teatro La Fenice di Venezia, l'ascolto della prova generale di un concerto della stagione dell'Orchestra di Padova e del Veneto e gli incontri a scuola con il direttore d'orchestra Elisabetta Maschio e il pianista Celeste Levis. Tutte attività che saranno coordinate e gestite dai docenti dell'indirizzo musicale Igor Martina, Radmila Visentin, Fabio Reolon, Mauro Bortolotto e Claudio Colmanet. «L'Istituto inoltre spiega la dirigente scolastica Bruna Codogno - avrà la possibilità di arricchire e migliorare le dotazioni a disposizione dell'indirizzo musicale con l'acquisto di strumenti musicali e attrezzature specifiche per poter registrare e produrre materiale audio-video». Il tutto si concluderà in grande, con i giovani protagonisti sul palco di un vero teatro. Quello della loro città, il Comunale di Belluno, dove il 21 maggio prossimo 50 studenti si esibiranno in concerto.

