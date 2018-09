CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLABELLUNO L'Amministrazione Comunale ha approvato il bando a sostegno del diritto allo studio, denominato Dote Scuola. Per l'anno scolastico 2018/2019 sarà possibile fare richiesta di un contributo per l'acquisto di materiale scolastico (cancelleria, cartelle, diari e altro materiale) o, solo per studenti con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento, di ausili didattici (tablet, software dedicati). Il contributo, ripartito in 3 scaglioni per ogni linea di finanziamento, sarà erogato a famiglie residenti nel comune di Belluno con...