BELLUNO L'Agosti raddoppia. E' boom di iscrizioni per la scuola salesiana di Baldenich, tanto da indurre il dirigente ad aprire una seconda sezione per la prima media. Non avverte la piaga dello spopolamento né resta scottato dalle poche nascite, l'Istituto di Don Bosco di Belluno. L'anno scolastico 2020 2021 si preannuncia infatti già positivo per la paritaria, che in questi giorni sta raccogliendo parecchio interesse da parte delle famiglie alle prese con la scelta della scuola media per i figli. Gli iscritti ufficiali sono già 36, ai quali si aggiungono quelli interessati e forse prossimi all'iscrizione. Numeri così alti non si vedevano da anni. «Gli open day di quest'anno sono stati un successo commenta il dirigente, don Lorenzo Teston -, abbiamo accolto un centinaio di famiglie che, tra i due ordini di scuola, sono intervenute alle presentazioni delle attività didattiche ed extra». L'impressione raccolta è stata assolutamente positiva. Mamme e papà sono infatti rimasti colpiti dalla didattica dell'Istituto, che punta su metodi innovativi per l'insegnamento e su tecnologie all'avanguardia, dove bambini e ragazzi imparano la robotica e giocano con i lego. Questo unito agli ambienti in continua evoluzione e all'attenzione posta dagli insegnanti ai laboratori pensati per avvicinare gli studenti a svariate materie e far toccare e sperimentare con mano quello che nei libri si legge soltanto, sono i fiori all'occhiello della proposta secondo il religioso.

«Attività e insegnamento, naturalmente, vertono attorno alla figura e ai principi di Don Bosco prosegue don Teston -, che vedeva in ogni ragazzo un progetto da scoprire e da valorizzare. Da non sottovalutare, infine, la pubblicazione dei risultati delle prove Invalsi che inquadrano l'Istituto sensibilmente al di sopra delle medie nazionali e territoriali».

