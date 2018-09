SCUOLA BELLUNO A rischio il supporto scolastico specialistico per i bambini e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLABELLUNO A rischio il supporto scolastico specialistico per i bambini e ragazzi con disabilità visiva e uditiva: la cooperativa che ha vinto il nuovo appalto non assicura il rimborso chilometrico e i 19 insegnanti non intendono accettare l'incarico in quanto ci rimetteranno economicamente. Così, l'anno scolastico rischia di iniziare senza i docenti di sostegno.LA GENESI In queste settimane si sta procedendo al cambio di appalto fra cooperative del servizio di assistenza scolastica integrativa per alunni e studenti con disabilità;...