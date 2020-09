IL RITORNO IN CLASSE

BELLUNO Proseguono le grandi manovre per l'avvicinamento alla ripresa delle lezioni. Mancano ormai quattro giorni e non tutto fila liscio. Ieri, per esempio, come annunciato, sono state pubblicate le graduatorie Gps (graduatorie provinciale per supplenti), quelle cioè da cui saranno individuati i nomi degli insegnanti a tempo determinato, e non sono mancati disguidi, con insegnanti precari che, pur avendo fatto regolarmente domanda, non hanno trovato il loro punteggio completo e coerente. Ed è partita la serie delle verifiche perché non si tratta di graduatorie provvisorie che si possono correggere, ma definitive avverso le quali è possibile solo fare il ricorso.

LAVORI

Alla scuola dell'Infanzia di Mussoi il Comune di Belluno, in coincidenza con le misure di sicurezza legate al Covid, il Comune di Belluno ha realizzato delle opere che sono in via di completamento e comunque pronte per l'avvio delle lezioni. Si tratta dell'allestimento di spazi nuovi che le maestranze comunali hanno adeguato ai nuovi protocolli richiesti: «E i hanno resi appetibili agli occhi dei bambini riferisce una maestra che sono quelli maggiormente penalizzati, e ignorati, in questa pandemia che inevitabilmente lascerà i segni per molto tempo ancora». Nella stessa sede i piccolissimi studenti incontreranno anche «un modo nuovo e diverso di fare scuola, con materiale di riciclo e bambini che sperimentano liberamente quello che fa parte del loro quotidiano».

L'INCONTRO

Intanto per la giornata di domani il Mce (Movimento di cooperazione educativa) ha organizzato un corso di formazione sulla valutazione formativa in uno scenario privo di voto numerico. L'incontro sarà tenuto dal maestro e sociologo Davide Tamagnini e si svolgerà dalle 14.00 alle 16,30 presso la palestra della scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo, sede dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin, a Cavarzano. La partecipazione è gratuita: è gradita l'iscrizione, compilando apposito modulo online o in loco.

LE ASSEMBLEE

Attivo anche l'Istituto Comprensivo Belluno 3 che per venerdì e sabato ha organizzato delle Assemblee scuola-famiglia nelle relative scuole - I grado Zanon, Primarie Gabelli, Castion, Borgo Piave e Badilet; Infanzia Cairoli, Visome e Levego - per illustrare modalità e attenzioni per l'avvio dell'anno scolastico. Potrà partecipare un solo genitore per famiglia e senza i bambini, con mascherina.

