SCOUT AL LAVORO BELLUNO Quindici sacchi di rifiuti: in Nevegal non ci sono solo

SCOUT AL LAVOROBELLUNO Quindici sacchi di rifiuti: in Nevegal non ci sono solo alberi schiantati e cervi. La maxi squadra al lavoro ieri sul Colle ha rimosso bicchieri, bottiglie, lattine e perfino materassi. «Ci sono incivili che non vengono in montagna con lo spirito giusto il commento amareggiato di Paolo Zaltron, il responsabile del gruppo comunale di Protezione civile, ieri in loco per coordinare le operazioni insieme a Cai e Nevegallika -. Non ci aspettavamo di riempire quindici sacchi neri grandi». L'operazione eco era parte del...