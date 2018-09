Scoppio in stazione: testi sentiti in questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEBELLUNO La polizia continua in questi giorni a sentire i testimoni dello scoppio che si è verificato lunedì in stazione. Persone informate sui fatti sono state ascoltate anche ieri negli uffici di via Volontari della Libertà, per chiarire quanto avvenuto in quel cantiere sui binari. Erano circa le 15,40 del 24 settembre quando la città è stata scossa dal boato della deflagrazione che si è sviluppata, per cause ancora ignote a 200 metri dalla zona di arrivi-partenze della stazione. Un'esplosione che ha ferito gravemente tre...