L'INTERVENTO

BELLUNO «Questo è l'ultimo treno». Il sindaco di Seren del Grappa e coordinatore di Forza Italia in provincia, Dario Scopel, suggerisce di accelerare sul nuovo tracciato delle Dolomiti ma anche sui collegamenti a sud della provincia. «L'assemblea generale di Confindustria Belluno Dolomiti ha ribadito a chiare lettere un fatto da tempo evidente: il territorio bellunese - spiega Scopel - ha delle reali possibilità di rilancio e di sviluppo, ma solo ad una condizione: accelerare senza indugi sul fronte delle infrastrutture. Tra queste un ruolo strategico per lo sviluppo è quello rappresentato dalla ferrovia, mezzo di trasporto a basso impatto e sempre più importante nei piani di viaggio dei turisti per i prossimi anni. Occorre agire su un duplice fronte, aggiunge Scopel, sia quello a nord, verso Cortina, che quello a sud, dove un nuovo importantissimo asse sarà costituito dalla Feltre-Primolano. A tale riguardo - dice ancora Scopel - accogliamo con estremo favore l'impegno assunto proprio ieri a Belluno dal presidente del Veneto Luca Zaia riguardo a questo ultimo progetto, già da qualche anno sulla carta, ma ancora lento a decollare». Non solo ferrovia, però. Per un piano viabilistico integrato provinciale, sottolinea il coordinatore azzurro, un focus particolare andrà rivolto anche alla Feltrina, e in particolare alla sua sistemazione sino all'imbocco con la nuova Pedemontana e al miglioramento della Valsugana in alcuni punti critici, come l'imbuto di Carpanè. Determinanti, a questo punto, sono però i tempi. «Serve un cambio di passo deciso, senza gli infiniti distinguo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Palazzo Piloni, rilancia Scopel, si faccia carico del ruolo di coordinamento dei territori e delle amministrazioni locali che gli è proprio, con piglio equilibrato, ma deciso. Sta passandol'ultimo treno».

