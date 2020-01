Sconti per chi differenzia: multe salate agli ecovandali

FELTRE

Occhi puntati sulla differenziata. Da una parte l'amministrazione conferma il fondo per premiare cittadini e attività economiche che conferiscono all'ecocentro e, dall'altra, contrasta l'abbandono dei rifiuti, elevando nel periodo festivo cinque verbali. L'Amministrazione ha da tempo intrapreso una politica volta a promuovere ulteriormente e favorire l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale (ecocentro), in quanto questo comporta una riduzione dei costi di raccolta/trasporto dei rifiuti ed un controllo puntuale della qualità del rifiuto conferito. Grazie ad una oculata gestione dell'Ufficio Nettezza Urbana si sono ottenuti dei risparmi rispetto al bilancio di previsione 2019, con una parte dei quali si è arrivati ad individuare la cifra di 25mila euro da destinare al fondo premialita' cittadini virtuosi, che sarà così ripartita: 10mila euro quale incentivo per le utenze domestiche; 10mila per le utenze non domestiche; 3.500 per il Riciclatore Incentivante; mille euro quale incentivo RAEE scuola e 500 euro, nell'ambito dell'iniziativa Albero Riciclone. «Con il Fondo premialità vogliamo dare un segnale concreto di attenzione a quei cittadini e a quelle attività economiche che adottano comportamenti corretti e costanti nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti urbani. Analogamente sul versante opposto - commenta l'assessore competente in materia Adis Zatta abbiamo intrapreso un monitoraggio attento nei confronti di chi mette invece in atto pratiche scorrette, come l'abbandono dei rifiuti al di fuori delle campane o l'introduzione di materiali vietati. Durante le ultime settimane gli agenti della Polizia Locale di Feltre hanno notificato 5 verbali con sanzioni amministrative che vanno, in base all'incremento delle multe varato qualche mese fa, dai 250 ai 500 euro». Un'altra utile informazione riguarda, infine, gli orari di apertura straordinaria dell'ecocentro: a seguito dei modestissimi conferimenti registrati durante il 2019, si è deciso di sospendere, almeno per il momento, l'apertura prevista per la seconda domenica di ogni mese. (E.S.)

