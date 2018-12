Scomparso nei boschi: riprendono le ricerche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OSPITALE DI CADORERiprendono oggi le ricerche in zona Ospitale-Davestra di Giocondo Ghirardo, l'80enne di Vittorio Veneto scomparso l'8 giugno scorso quando era salito in Val Tovanella a cercare lumache. L'attività verrà svolta dal cielo, con mezzi aerei sulle aree indicate dai famigliari dello scomparso. Al lavoro i vigili del fuoco e, sempre presenti, i parenti di Ghirardo che da quando il congiunto è scomparso hanno lottato affinché si continuassero le ricerche. E l'attività di oggi si farà proprio grazie all'Associazione Penelope,...