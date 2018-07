Scomparso in Val Tovanella: nuovo sopralluogo con i cani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OSPITALE(lm) Ancora un tentativo per cercare di ritrovare Giocondo Ghirardo, l'80enne di Vittorio Veneto scomparso l'8 giugno in Val Tovanella dove era andato a cercare Lumache. Spenta ogni possibilità che sia ancora in vita, quel che resta dell'uomo è stato cercato impiegando tre cani da cadavere della Guardia di Finanza, ovvero appositamente addestrati per trovare i resti di persone decedute. Alle ricerche, disposte dalla prefettura di Belluno, si sono associati anche i vigili del fuoco. Sono state battute le zone dove il cellulare...