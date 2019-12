Sciopero in mensa Il sindaco sbotta: «Gesto eccessivo»

LONGARONE

«All'inizio c'erano problemi abbiamo fatto incontro e abbiamo avuto riscontri positivi. Ma ultimamente non ho ricevuto alcuna segnalazione di problemi». Queste le parole del sindaco di Longarone Roberto Padrin, che interviene sulla questione della mensa scolastica. A Longarone, infatti, la vicenda dello sciopero dei ragazzi che alla scuola secondaria di primo grado Gonzaga venerdì si sono rifiutati di mangiare quanto garantito dal servizio mensa, è sulla bocca di tutti. Una protesta, anzi un vero e proprio sciopero delle forchette, contro qualità e quantità del cibo garantito dalla ditta della provincia di Treviso che gestisce il servizio. Una presa di posizione che fino a sabato era nota solo ai genitori dei ragazzi protagonisti, alla scuola e a pochi altri, ma che di fatto non era uscita dalle mura della Gonzaga.

IL SINDACO

«Quando ha preso il via la nuova gestione del servizio prosegue il primo cittadino ci sono state delle lamentele. E subito abbiamo convocato degli incontri. Il cibo ed il menù vengono sempre analizzati da nutrizionista e da alimentarista. Io, dico la verità, ho avuto riscontri positivi e negativi. Alla luce di questo abbiamo deciso di fare un questionario per valutare il grado di soddisfazione. E durante le vacanze rielaboreremo i dati». Poi Padrin è perplesso sul tipo di protesta adottata: «La forma che è stata usata dai ragazzi, magari su impulso di genitori e insegnanti, mi pare eccessiva, anche perché c'è un confronto quotidiano. E c'è già una commissione interna che ha possibilità di verificare, a sorpresa, la qualità del pranzo offerto. Se ci sono delle lamentele forti, vanno fatte, ma io seguo il problema dall'inizio del suo nascere ed ultimamente non ha ricevuto segnalazioni».

IL GENITORE

Ma oggi ad intervenire c'è anche un altro genitore: «Io so che da parte del Comune c'è disponibilità a considerare il problema. Ed altrettanto da parte della ditta che ha vinto l'appalto e che dal mese di gennaio 2019 gestisce il servizio mensa», dice il papà, chiedendo che non venga rivelato il suo nome. Lui che sostiene la protesta dei ragazzi, prosegue: «La soluzione per noi è che gli studenti che usufruiscono del servizio mensa mangino a sufficienza, perché il problema è proprio che non mangiano abbastanza. Forse perché le proposte del menù a loro non piacciono».

LA SOLUZIONE

«La questione non è di facile soluzione - ammette il genitore - , perché il menù proposto dalla ditta ha avuto l'approvazione della nutrizionista dell'Ulss. Ma ripeto: una via d'uscita va trovata perché i ragazzi, ai quali il menù spesso non piace, mangiano poco. Un menù standard che la ditta prepara per le scuole». Lo stesso genitore conviene che anche la presenza di studenti appartenenti a culture diverse crea qualche problema: «Ma anziché fare la pasta al ragù che esclude, potrebbe essere preparata la pasta al tonno che include e mette d'accordo tutti». Nel corso delle vacanze verranno esaminati e rielaborati i dati raccolti con un questionario consegnato in Comune solo da alcuni giorni.

