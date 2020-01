Schianto in auto, con i suoi due bimbi: «Cerco quella donna che ci ha aiutati»

SEDICO

Tamponati mentre procedevano in auto sul Peron: mamma e due bambini stanno bene. Un miracolo quello di sabato sera, quando intorno alle 18 si è verificato un incidente nei pressi della pizzeria da Gigino, a Sedico. Ora la mamma-conducente, che ha visto per primo il volto di una donna che le si è avvicinata per accertarsi che stessero tutti bene, cerca questa persona. «Voglio solo ringraziarla, perché in quei momenti concitati non c'è stato il tempo», spiega M.S.

Non si conoscono le cause che hanno innescato lo schianto, sulla 203, sabato sera. Forse tutto è nato per le condizioni meteo, non proprio favorevoli a quell'ora. Per la mamma e i due bimbi piccoli è stato un bello spavento. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, per la pulizia della strada, e i carabinieri. Subito dopo l'appello della mamma sulla pagina Sei di Sedico se. «Non so se la signora che cerco sia in questo gruppo ma ci provo - ha detto M-S -. Questa sera intorno alle 18 abbiamo avuto un incidente d'auto sulla traversa Agordina all'altezza della pizzeria da Gigino. Purtroppo i bambini erano in macchina. Questa signora e la figlia si sono fermate per chiedermi se avessi bisogno d'aiuto. Spero che possa leggere questo messaggio, la ringrazio con tutto il cuore». Numerosi i commenti, ma non quello della donna che si sta cercando. La speranza è che possa, al più presto, mettersi in contatto con la mamma.

