Schianto fra tre auto, 6 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALANO DI PIAVESchianto fra tre auto, sei i feriti di cui uno grave e viabilità in tilt per ore. È questo, in sintesi, il bilancio dell'incidente accaduto ieri, attorno alle 11.30, lungo la strada Feltrina. Sul posto forze dell'ordine e numerosi soccorritori.I FATTILa dinamica, al vaglio dei carabinieri, per sommi capi pare già definita. Un'auto Opel Astra stava procedendo da Feltre verso Treviso quando, nei pressi del ponte sul torrente Tegorzo e della centrale idroelettrica, deve aver perso aderenza ed è schizzata alla propria sinistra...