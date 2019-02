Schianto dopo il sorpasso: gravissimo maestro di sci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREDopo un sorpasso avrebbe perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava in direzione San Martino di Castrozza, centrando frontalmente una Mercedes che arrivava in senso contrario. Renzo Caneve, 66 anni, di Feltre, ex sottufficiale degli Alpieri del Settimo Reggimento Alpini e maestro di sci, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato soccorso con l'elicottero. Da quanto si è appreso l'uomo sarebbe entrato in coma.L'incidente si è verificato ieri mattina, poco prima delle 7.30, sulla...